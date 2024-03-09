RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Орбан встретился с Трампом. Попросил "вернуться и принести мир"

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии и Дональд Трамп, кандидат в президенты Соединенных Штатов Амекрики (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Призвал республиканца "вернуться и принести мир"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ходе встречи Орбан и Трамп обсудили "широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, включая первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой нации".

По словам премьер-министра Венгрии, только якобы возвращение Трампа в Белый дом может принести мир в Украине.

"Нам нужны лидеры в мире, которых уважают и могут принести мир. Он - один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!", - написал Орбан в своем посту на Twitter-аккаунте.

Отношение Трампа и Орбана к войне в Украине

Премьер-министр Венгрии  занимает антиукраинскую позицию и неоднократно делал заявления, дискредитирующие Украину. К примеру, в ноябре 2023 года он заявил, что якобы Украина не сможет победить Россию на поле боя.

Трамп со своей стороны регулярно призывает к завершению войны в Украине и обещает сделать это в случае победы на предстоящих президентских выборах.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, если Трамп победит в предстоящих выборах, он будет точно иметь другую политику в отношении Украины. В то же время, лидер Украины убежден в дальнейшей поддержке со стороны США в случае победы республиканца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВенгрия