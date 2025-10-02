UA

Орбан зробив цинічну заяву щодо вступу України у ЄС

Фото: Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У разі вступу України до Євросоюзу країни міжнародного об'єднання повинні будуть виплачувати Києву гроші за різними програмами. Саме через це Угорщина виступає проти вступу України до ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR.Dk.

"Ми хочемо стратегічного партнерства з Україною. Членство означатиме, що війна увійде до ЄС. У такому разі Євросоюз мав би платити Україні гроші. Нам це не подобається", - зазначив Орбан.

Він також підкреслив, що членство України у ЄС – це нібито забагато. І у майбутньому буде достатньо стратегічного партнерства зі справедливою угодою щодо економіки, енергетики, та безпеки.

Блокування вступу України до ЄС

Раніше повідомлялось, що Віктор Орбан може знайти підтримку у своєму небажанні підтримувати вступ України до ЄС. Зокрема, йдеться про французького лідера Еммануеля Макрона.

Згодом глава МЗС України Андрій Сибіга потролив Орбана через заяву щодо вступу України до ЄС і НАТО та заявив, що Угорщині, яка не бажає належати до організацій спільно з Україною, доведеться вийти з десятків інтеграційних форматів.

Крім того, Євросоюз обговорює тимчасовий обхід угорського вето на переговорах про вступ. Єврокомісія запропонувала скоригувати правила і навіть без формального рішення почати технічну роботу за кількома кластерами.

Такий крок дасть змогу просувати реформи і зближення законодавства України та Молдови з європейськими нормами.

Раніше РБК-Україна писало, що, згідно із даними Євробарометра за весну 2025 року, 60% жителів європейських країн схвалюють надання ЄС статусу кандидата Україні. Водночас 34% респондентів виступили проти.

