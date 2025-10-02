Орбан зробив цинічну заяву щодо вступу України у ЄС

Блокування вступу України до ЄС

Раніше повідомлялось, що Віктор Орбан може знайти підтримку у своєму небажанні підтримувати вступ України до ЄС. Зокрема, йдеться про французького лідера Еммануеля Макрона.

Згодом глава МЗС України Андрій Сибіга потролив Орбана через заяву щодо вступу України до ЄС і НАТО та заявив, що Угорщині, яка не бажає належати до організацій спільно з Україною, доведеться вийти з десятків інтеграційних форматів.

Крім того, Євросоюз обговорює тимчасовий обхід угорського вето на переговорах про вступ. Єврокомісія запропонувала скоригувати правила і навіть без формального рішення почати технічну роботу за кількома кластерами.

Такий крок дасть змогу просувати реформи і зближення законодавства України та Молдови з європейськими нормами.

Раніше РБК-Україна писало, що, згідно із даними Євробарометра за весну 2025 року, 60% жителів європейських країн схвалюють надання ЄС статусу кандидата Україні. Водночас 34% респондентів виступили проти.