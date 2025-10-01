ua en ru
Сибіга потролив Орбана через заяву щодо вступу України до ЄС і НАТО

Угорщина, Середа 01 жовтня 2025 19:36
UA EN RU
Сибіга потролив Орбана через заяву щодо вступу України до ЄС і НАТО Фото: Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Угорщині, яка не бажає належати до організацій спільно з Україною, доведеться вийти з десятків інтеграційних форматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в соцмережі X.

Очільник МЗС у відповідь на заяву угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана нагадав, що існує багато інтеграційних форматів, до яких угорці та українці вже включені разом.

"ООН, Рада Європи, СОТ, МВФ, ЦЄІ, ЄБРР, Дунайська комісія, ОЗХЗ, МАГАТЕ, ФАО та десятки інших. Отже, Угорщина має намір вийти з них усіх, чи не так?", - йдеться у дописі Сибіги.

Нагадаємо, нещодавно Орбан розповів, що Угорщина відмовляється входити до одних організацій з Україною, включно з НАТО та ЄС. Він заявив про необхідність створення стратегічного альянсу з Україною замість включення її до існуючих союзів.

"Угорці не хотіли б належати до того ж інтеграційного формату, навіть військового, як НАТО, або політико-економічного, як Європейський союз, разом з українцями", - повідомив він.

Блокування вступу України до ЄС

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може знайти підтримку у своєму небажанні підтримувати вступ України до ЄС. Зокрема, йдеться про французького лідера Еммануеля Макрона.

Крім того, Євросоюз обговорює тимчасовий обхід угорського вето на переговорах про вступ. Єврокомісія запропонувала скоригувати правила і навіть без формального рішення почати технічну роботу за кількома кластерами.

Такий крок дасть змогу просувати реформи і зближення законодавства України та Молдови з європейськими нормами.

Раніше РБК-Україна писало, що, згідно із даними Євробарометра за весну 2025 року, 60% жителів європейських країн схвалюють надання ЄС статусу кандидата Україні. Водночас 34% респондентів виступили проти.

Євросоюз Україна Угорщина Віктор Орбан Андрій Сибіга
