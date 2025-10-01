Орбан знайшов несподіваних союзників для блокування вступу України до ЄС, - Politico

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може знайти несподівану підтримку у своїй спробі зупинити вступ України до ЄС, зокрема з боку президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Пропозиція Кошти та реакція країн ЄС

Перед самітом лідерів ЄС у Копенгагені 1 жовтня голова Європейської ради Антоніу Кошта веде переговори, щоб знайти спосіб обійти вето Угорщини. Його ініціатива стосується не тільки України, а й інших заблокованих заявок на членство.

Як раніше повідомляв Politico, португальський політик запропонував змінити правила ЄС і почати переговори про вступ після схвалення кваліфікованою більшістю, а не одноголосним рішенням, як зараз.

Однак план викликав суперечки. Орбан, який вважається найближчим до Володимира Путіна європейським лідером, проти України, але й інші країни хочуть зберегти право вето. Серед них Франція, Нідерланди та Греція.

Побоювання країн ЄС

Дипломати зазначають, що зміна правил позбавить країни можливості блокувати небажані заявки. Для Греції важливо зберігати контроль над процесом переговорів щодо Туреччини, Болгарія хоче мати можливість гальмувати Північну Македонію, а Хорватія - Сербію.

За словами джерел, пропозиція Кошти відкрила б шлях уперед не тільки для України, а й для Молдови, чиї заявки пов'язані. Але щоб змінити правила, всі 27 країн ЄС, включно з Угорщиною, мають дати згоду, що робить ініціативу малоймовірною.

Підтримка України в ЄС

Тим часом низка лідерів ЄС посилюють підтримку України та Молдови. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн неодноразово підкреслювала, що Україна "належить до ЄС", і заявляла, що Київ може стати повноправним членом до 2030 року за умови реформ.

Україна вже провела судові реформи і веде переговори з Брюсселем, але формально процес не почався через блокування Угорщини. В аналогічній ситуації опинилася і Молдова, чиє просування безпосередньо залежить від рішення щодо України.

Приховані інтереси і вето

Ініціативу Кошти підтримала Єврокомісія, де визнають, що нинішня процедура з більш ніж сотнею стадій голосувань одноголосно занадто складна. Його ідея - використовувати кваліфіковану більшість на проміжних етапах, зберігаючи одностайність для фінального рішення.

Проте опір країн великий. У Греції заявили, що ставляться до пропозиції "дуже обережно". Макрон раніше прямо говорив Ердогану, що Туреччина не увійде до ЄС. Болгарія і Хорватія також не хочуть втрачати можливість блокувати сусідів.

"Очевидно, що угорці блокують українців", - сказав один із дипломатів ЄС. "Але це не все. Болгари хочуть контролювати македонців, хорвати - сербів, Греція і Кіпр - Туреччину, а також Албанію".

Таким чином, публічно багато лідерів засуджують Угорщину, але на ділі їм зручно використовувати її вето для захисту власних інтересів.