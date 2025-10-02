Орбан сделал циничное заявление про вступление Украины в ЕС

Блокирование вступления Украины в ЕС

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан может найти поддержку в своем нежелании поддерживать вступление Украины в ЕС. В частности, речь идет о французском лидере Эммануэле Макроне.

Впоследствии глава МИД Украины Андрей Сибига потроллил Орбана из-за заявления о вступлении Украины в ЕС и НАТО и заявил, что Венгрии, которая не желает принадлежать к организациям совместно с Украиной, придется выйти из десятков интеграционных форматов.

Кроме того, Евросоюз обсуждает временный обход венгерского вето на переговорах о вступлении. Еврокомиссия предложила скорректировать правила и даже без формального решения начать техническую работу по нескольким кластерам.

Такой шаг позволит продвигать реформы и сближение законодательства Украины и Молдовы с европейскими нормами.

Ранее РБК-Украина писало, что, согласно данным Евробарометра за весну 2025 года, 60% жителей европейских стран одобряют предоставление ЕС статуса кандидата Украине. В то же время 34% респондентов выступили против.