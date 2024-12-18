Орбан зробив чергову цинічну заяву про "перемир'я" після критики Зеленського

Він відповів на цитату Зеленського стосовно того, що в Європі немає армії, яка б мала релевантний досвід України.

"Хто ще в Європі має такий досвід, як Україна? Ні в кого. Чи має Орбан таку армію? Ні. Як би він тиснув на Путіна? Жартом, посмішкою? Він може залишити її собі", - заявив український лідер.

Орбан не визнав те, що реальних пропозицій щодо "перемир'я" на Різдво не існує, про що раніше заявив також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність", - заявив він.

Пропозиції щодо "перемир'я" на Різдво

Раніше Віктор Орбан з упевненістю заявив про те, що Україна відмовилась від нібито "Різдвяного перемир'я". Він також стверджував, що саме він запропонував це як Києву, так і Москві.

В Україні одразу відреагували на такі заяви від прем'єр-міністра Угорщини.

Зокрема радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин звернув увагу на те, що Росія використала заяву Орбана для підготовки нового удару по енергетиці України.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив на тому, що таких пропозицій взагалі не існує. Окрім цього, він додав, що Росія все одно абсолютно точно не пішла б на це, оскільки зацікавлена лише у подальшому просуванні та нанесенні ударів по Україні.

Також у Міністерстві закордонних справ України закликали Угорщину припинити всі маніпуляції щодо "Різдвяного перемир'я".

Заяви Орбана прокоментував і президент Володимир Зеленський. Він наголосив на тому, що угорський прем'єр не може бути миротворцем.