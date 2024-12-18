Орбан сделал очередное циничное заявление о "перемирии" после критики Зеленского

Он ответил на цитату Зеленского относительно того, что в Европе нет армии, которая бы имела релевантный опыт Украины.

"Кто еще в Европе имеет такой опыт, как Украина? Ни у кого. Есть ли у Орбана такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Шуткой, улыбкой? Он может ее сохранить", - заявил украинский лидер.

Орбан не признал то, что реальных предложений по "перемирию" на Рождество не существует, о чем ранее заявил также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы не будем реагировать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", - заявил он

Предложения по "перемирию" на Рождество

Ранее Виктор Орбан с уверенностью заявил о том, что Украина отказалась от якобы "Рождественского перемирия". Он также утверждал, что именно он предложил это как Киеву, так и Москве.

В Украине сразу отреагировали на такие заявления от премьер-министра Венгрии.

В частности советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин обратил внимание на то, что Россия использовала заявление Орбана для подготовки нового удара по энергетике Украины.

В то же время советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что таких предложений вообще не существует. Кроме этого, он добавил, что Россия все равно абсолютно точно не пошла бы на это, поскольку заинтересована только в дальнейшем продвижении и нанесении ударов по Украине.

Также в Министерстве иностранных дел Украины призвали Венгрию прекратить все манипуляции по "Рождественскому перемирию".

Заявления Орбана прокомментировал и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что венгерский премьер не может быть миротворцем.