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Буде тиснути на Путіна анекдотом. Зеленський пояснив, чому Орбан не може бути миротворцем

Київ, Вівторок 17 грудня 2024 16:42
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Буде тиснути на Путіна анекдотом. Зеленський пояснив, чому Орбан не може бути миротворцем Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не може стати миротворцем у питанні війни між Україною і Росією. Йому нічим тиснути на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час засідання Всеукраїнського Конгресу місцевих і регіональних влад.

Глава держави наголосив, що розраховує на більш тісні контакти з Дональдом Трампом після його інавгурації. І тільки після цього можна буде говорити про те, яке ставлення у Трампа до українського плану перемоги.

"Я дуже вірю і сподіваюся, що він буде додавати сили нашому плану. Додавати сили відносинам між Україною і США. І тільки цей союз, сильний союз. Нам не потрібні ті країни, які хочуть сьогодні, як Угорщина (я не про людей, люди підтримують українців) як прем'єр Орбан (прем'єр Угорщини Віктор Орбан - ред.)", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україні потрібні прямі відносини зі США, оскільки Україна вже показала, що вона - сильна країна, і це було доведено на полі бою.

"У когось іншого в Європі є такий приклад сучасний? Ні в кого. У Орбана є така армія? Ні. Яким чином він буде тиснути на Путіна? Анекдот, посмішка? Нехай собі залишить", - додав глава української держави.

Скандальні заяви Орбана

Нагадаємо, нещодавно Орбан відзначився новою скандальною заявою про війну в Україні. Угорський прем'єр розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним і за підсумками переговорів заявив, що він "запропонував Росії та Україні "різдвяне перемир'я".

Але, за словами Орбана, президент України Володимир Зеленський нібито відмовився від такої пропозиції. Водночас у Путіна нафантазували, що "підтримують" таку ініціативу.

У відповідь Міністерство закордонних справ України закликало Угорщину припинити аморальні маніпуляції на темі різдвяного перемир'я.

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Володимир Зеленський Угорщина Віктор Орбан Війна в Україні
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