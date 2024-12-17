"Різдвяне премир'я": Подоляк пояснив, чи справді Орбан його пропонував

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив про нібито свою пропозицію до Росії та України щодо "Різдвяного перемир'я". Однак насправді її не було.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв' ю журналісту Василю Голованову.

У розмові з журналістом Подоляк наголосив, що ідея "різдвяного перемир’я" - це інформаційна мініоперація, спрямована на маніпуляцію суспільною думкою.

"Та й які можуть бути пропозиції? Що значить "Різдвяне припинення вогню", якщо Росія абсолютно точно не буде цього робити. Вона навіть не зацікавлена в тому, щоб не просуватися там на 100 метрів, не рахуючись зі втратами", - зазначив радник керівника ОП.

Він підкреслив, що натомість Росія лише активізує свої ракетні та дронові удари, у тому числі по енергетиці України.

Подоляк звернув увагу, що подібні заяви про так зване "перемир'я" мають на меті дискредитувати Україну як сторону, яка нібито не готова до миру.

Саме тому він назвав слова Орбана його "піар-демаршем".

"У даному випадку ми бачимо класичну інформаційну таку собі мініоперацію: "Дивіться, тут всі готові до миру, окрім України. Бог з ним, що на них напали, що це їх вбивають і так далі. Хай вони все ж таки зупиняться, не чинять спротив", - пояснив Подоляк.

На думку радника керівника ОП, заяви про "перемир’я" спрямовані на те, щоб примусити Україну припинити спротив: У той час, як зауважив Подоляк, Росія продовжила б захоплювати українські території та дронові і ракетні атаки.

"Різдвяне перемир'я"

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, нібито він запропонував Росії та Україні "припинення вогню" на Різдво.

В Україні одразу відреагували на такі заяви від Угорщини.

Зокрема радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що РФ використала заяву Орбана для підготовки нового удару по енергетиці України.