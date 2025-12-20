Орбан знову оскандалився: друг Путіна порівняв Каллас з Гітлером та Наполеоном

Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове зробив антиєвропейську заяву та образив високу представницю Європейського Союзу з питань дипломатії Каю Каллас.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Орбан заявив під час так званого "антивоєнного" проросійського мітингу в місті Сегед.
Орбан, який вважається другом воєнного злочинця та російського диктатора Володимира Путіна, не вигадав нічого кращого, аніж порівняти Каллас із французьким імператором Наполеоном та німецьким фюрером Адольфом Гітлером.
Таким чином Орбан намагався висміяти Європу, стверджуючи, що у європейців нібито є "велика європейська традиція" - атакувати Росію. Саме в цьому контексті друг Путіна згадав Наполеона, Каллас та Гітлера.
"Звичайно, є великі європейські традиції - атакувати Росію. Зокрема, Росію вже намагалися атакувати - Наполеон, чи не так? І Гітлер. І в них це не вийшло. Зараз, звичайно, у Каї Каллас це вийде", - заявив він.
Нагадаємо, що тільки напередодні Орбан спровокував черговий скандал, оскільки заявив, що "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та РФ. Цинічна заява проросійського угорського прем'єра пролунала на тлі рішення ЄС щодо подальшої фінансової підтримки Києва.
Орбану жорстко відповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який влучно вжалив угорського прем'єра нагадуванням, що під час Другої світової війни хортистська Угорщина з власної волі стала на бік нацистської Німеччини та воювала як проти європейських країн, так і проти СРСР.