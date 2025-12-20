Орбан снова оскандалился: друг Путина сравнил Каллас с Гитлером и Наполеоном

Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз сделал антиевропейское заявление и оскорбил высокую представительницу Европейского Союза по вопросам дипломатии Каю Каллас.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Орбан заявил во время так называемого "антивоенного" пророссийского митинга в городе Сегед.
Орбан, который считается другом военного преступника и российского диктатора Владимира Путина, не придумал ничего лучше, чем сравнить Каллас с французским императором Наполеоном и немецким фюрером Адольфом Гитлером.
Таким образом Орбан пытался высмеять Европу, утверждая, что у европейцев якобы есть "великая европейская традиция" - атаковать Россию. Именно в этом контексте друг Путина вспомнил Наполеона, Каллас и Гитлера.
"Конечно, есть большие европейские традиции - атаковать Россию. В частности, Россию уже пытались атаковать - Наполеон, не так ли? И Гитлер. И у них это не получилось. Сейчас, конечно, у Кайи Каллас это получится", - заявил он.
Напомним, что только накануне Орбан спровоцировал очередной скандал, поскольку заявил, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ. Циничное заявление пророссийского венгерского премьера прозвучало на фоне решения ЕС о дальнейшей финансовой поддержке Киева.
Орбану жестко ответил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который метко уколол венгерского премьера напоминанием, что во время Второй мировой войны хортистская Венгрия по собственной воле стала на сторону нацистской Германии и воевала как против европейских стран, так и против СССР.