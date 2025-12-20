Орбан, который считается другом военного преступника и российского диктатора Владимира Путина, не придумал ничего лучше, чем сравнить Каллас с французским императором Наполеоном и немецким фюрером Адольфом Гитлером.

Таким образом Орбан пытался высмеять Европу, утверждая, что у европейцев якобы есть "великая европейская традиция" - атаковать Россию. Именно в этом контексте друг Путина вспомнил Наполеона, Каллас и Гитлера.

"Конечно, есть большие европейские традиции - атаковать Россию. В частности, Россию уже пытались атаковать - Наполеон, не так ли? И Гитлер. И у них это не получилось. Сейчас, конечно, у Кайи Каллас это получится", - заявил он.