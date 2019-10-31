Орбан очень ждет знакомства с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что очень хотел бы познакомиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передают российские СМИ.

Орбан рассказал о венгерском обычае не выражать свое мнение о незнакомом человеке.

"У нас такой обычай: пока мы лично не знаем, мы не выражаем свое мнение о человеке. Я очень жду встречи и знакомства с новым президентом Украины", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста по поводу мнения о президенте Украины Владимире Зеленском.

Напомним, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине. Сначала венгерская сторона предложила внести изменения в заявление, но ей отказали.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Будапешт не одобрит заявление НАТО по Украине без учета предложений по венгерским меньшинствам, проживающим на Закарпатье.

Отметим, американское издание Washington Post ранее писало, что Орбан и Путин сыграли немалую роль в формировании негативного восприятия президентом США Дональдом Трампом Украины.