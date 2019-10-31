Орбан дуже чекає знайомства з Зеленським

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що дуже хотів би познайомитися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він сказав на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, передають російські ЗМІ.

Орбан розповів про угорський звичай не висловлювати свою думку про незнайомому людину.

"У нас такий звичай: поки ми не знаємо, ми не висловлюємо свою думку про людину. Я дуже чекаю зустрічі і знайомства з новим президентом України", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста з приводу думки про президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 30 жовтня Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України. Спочатку угорська сторона запропонувала внести зміни в заяву, але їй відмовили.

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Будапешт не схвалить заяву НАТО щодо України без урахування пропозицій стосовно угорських меншин, які проживають на Закарпатті.

Зазначимо, американське видання Washington Post раніше писало, що Орбан і Путін зіграли чималу роль у формуванні негативного сприйняття президентом США Дональдом Трампом України.