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Зеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации

Новости » Политика    24.10.2019 - 08:18
Зеленский обеспокоился давлением со стороны Трампа еще до инаугурации
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский еще в мае обсуждал с советниками, что делать с требованиями Трампа и его личного адвоката

Президент Украины Владимир Зеленский еще в мае был обеспокоен возможным давлением со стороны президент США Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на три осведомленных источника.

Как отмечается, Зеленский собрал небольшую группу советников 7 мая в Киеве на встречу, которая должна была быть посвящена энергетическим потребностям Украины. Однако на самом деле собравшиеся обсуждали, что делать с требованиями Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани о расследовании против Байденов и как не оказаться втянутыми в американские выборы.

Встреча состоялась после звонка Трампа Зеленскому 21 апреля, когда глава США поздравил его с победой на выборах, но еще до инаугурации украинского лидера.

Добавим, что стенограмма первого звонка так и не была обнародована.

Отметим, издание Washington Post писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин сыграли немалую роль в формировании негативного восприятия Дональдом Трампом Украины. Они все время говорили Трампу о коррупции в Украине.

РБК-Украина писало, что в этом году Зеленский и Трамп провели встречу в Вашингтоне. После нее Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора двух лидеров после победы партии "Слуга народа" на парламентских выборах в Украине.

В ходе этого разговора стало известно, что Трамп пытался давить на Зеленского, чтобы тот начал расследование против сына Байдена. В связи с этим Трамп заморозил военную помощь Украине. В США, после публикации этой стенограммы, Трампу заявили о начале импичмента.

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