Орбан збрехав? Путін заявив, що не хоче перемир'я з Україною

Путіна запитали про пропозицію припинити вогонь на лінії фронту. Він відповів, що не хоче перемир'я, бо це дасть "перепочинок ЗСУ" для нібито перегрупування.

"Нам потрібно не перемир'я, нам потрібен мир. Довгостроковий, міцний, забезпечений гарантіями для РФ та її громадян. Це складне питання, як забезпечити ці гарантії", - сказав диктатор.

Щодо короткострокового перемир'я на Різдво, про яке говорив Орбан, Путін заявив, що відіслав угорського прем'єра поговорити з українською стороною.