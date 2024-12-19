Орбан збрехав? Путін заявив, що не хоче перемир'я з Україною

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не хоче припинення вогню з Україною. Цю ідею раніше просував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна під час так званих "Підсумків року".
Путіна запитали про пропозицію припинити вогонь на лінії фронту. Він відповів, що не хоче перемир'я, бо це дасть "перепочинок ЗСУ" для нібито перегрупування.
"Нам потрібно не перемир'я, нам потрібен мир. Довгостроковий, міцний, забезпечений гарантіями для РФ та її громадян. Це складне питання, як забезпечити ці гарантії", - сказав диктатор.
Щодо короткострокового перемир'я на Різдво, про яке говорив Орбан, Путін заявив, що відіслав угорського прем'єра поговорити з українською стороною.
Нагадаємо, цього місяця прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан подзвонив російському диктатору Володимиру Путіну. Також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто провів телефонну розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.
Орбан заявив, що запропонував Путіну ідею "різдвяного припинення вогню та великого обміну полоненими". В Офісі президента зазначили, що угорська не обговорювала з Україною ніяких пропозицій. Також Угорщина не попрееджала Україну про свої контакти з Москвою.
Глава МЗС Угорщини Сійярто також поскаржився, що Україна відхилила розмову між Орбаном та Зеленським.
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