Орбан соврал? Путин заявил, что не хочет перемирия с Украиной

Путина спросили о предложении прекратить огонь на линии фронта. Он ответил, что не хочет перемирия, потому что это даст "передышку ВСУ" для якобы перегруппировки.

"Нам нужно не перемирия, нам нужен мир. Долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для РФ и ее граждан. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии", - сказал диктатор.

Относительно краткосрочного перемирия на Рождество, о котором говорил Орбан, Путин заявил, что отослал венгерского премьера поговорить с украинской стороной.