Сійярто поскаржився, що у Зеленського "напружено, але культурно" відхилили дзвінок Орбана
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що Будапешт нібито запропонував організувати розмову між угорським прем'єром Віктором Орбаном та президентом Володимиром Зеленським. Проте Україна відмовилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сійярто, якого цитує VEOL.
Сійярто знову повторив угорську пропозицію про "припинення вогню та масового обміну полоненими", яку Будапешт хотів запропонувати Україні та Росії з нагоди Різдва.
За словами угорського міністра, після розмови Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним, він попросив у міністра закордонних справ Андрія Сибіги та глави Офісу президента Андрія Єрмака організувати телефонну розмову Орбана та Зеленського.
Сійярто заявляє, що нібито Україна "досить небувалим для дипломатії жестом" і "дещо напружено, хоча й культурно" відмовила у дзвінку.
"На столі лежить пропозиція, подібної до якої не було за останню тисячу днів, і не від Угорщини залежить, чи буде ця пропозиція розглянута і схвалена обома сторонами. Одна сторона розглянула її і вважає її прийнятною, але інша сторона зайняла неприйнятну позицію", - сказав Сійярто.
Нагадаємо, днями глава МЗС Угорщини Петер Сійярто провів телефонну розмову з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Темою розмови була пропозиція Угорщини про "припинення вогню та масового обміну полоненими".
Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан подзвонив російському диктатору Володимиру Путіну. Президент України Володимир Зеленський заявив, що це частина "гри" Орбана на власний імідж.
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