ua en ru
Ср, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Орбан після зустрічі з Трампом зідзвонився з Путіним та обговорив Україну

Середа 11 грудня 2024 12:21
UA EN RU
Орбан після зустрічі з Трампом зідзвонився з Путіним та обговорив Україну Фото: Володимир Путін, диктатор Росії та Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін та голова угорського уряду Віктор Орбан провели телефонні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як пише видання, розмова відбулась за ініціативи Орбана.

Під час діалогу диктатор та прем'єр-міністр обговорили:

  • економічне співробітництво Росії та Угорщини;
  • повномасштабну війну в Україні. Орбан заявив про зацікавленість у сприянні "спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного розв'язання" війни, у тому ж числі шляхом урахування його контактів із західними лідерами. Диктатор, своєю чергою, пожалівся на "деструктивну лінію" Києва, яка нібито унеможливлює мирне врегулювання.

У тому ж числі, як додає "ТАСС", було порушено питання ситуації на Близькому Сході.

Угорщина робить всі "можливі дипломатичні кроки"

"Сьогодні вранці я мав годинну телефонну розмову з президентом Путіним. Це найнебезпечніші тижні війни між Росією та Україною. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів", - написав Орбан у своєму Twitter-акаунт.

"Мирні ініціативи" Орбана

2 липня Орбан прибув з візитом до Києва де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Після цього він вирушив до Москви для зустрічі з диктатором й потім подався до Китаю, де зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Європейський союз (ЄС), своєю чергою, розкритикував дії Орбана, оскільки він не узгодив своє турне з іншими країнами-членами блоку, а також не має повноважень вести переговори від імені всього блоку.

Як пишуть ЗМІ, Орбан також у грудні може вирушити в нову "мирну місію" щодо України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Угорщина Віктор Орбан
NEWS
Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання
Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання
DAILY
Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України