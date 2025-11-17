Орбан заявив, що Україна ніколи не зможе виграти війну з Росією

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в України, на його думку, відсутні шанси на перемогу, а фінансова допомога Києву з боку ЄС стає для об'єднання надмірним тягарем.

Орбан наголосив, що такі витрати, як він вважає, негативно позначаються на економіці Союзу і ставлять під сумнів доцільність подальших вкладень.

Фінансові та політичні розбіжності в ЄС

Видання нагадало, що Будапешт уже блокував продовження санкцій проти Росії та неодноразово гальмував рішення щодо українських пакетів допомоги.

Також Угорщина просувала ідею ослаблення обмежень на постачання російської нафти, введених США щодо великих енергетичних компаній.

Прем'єр зазначив, що європейські лідери, як він стверджує, прагнуть продовжувати військову підтримку Києва, вважаючи це необхідним для посилення власних позицій перед можливими переговорами.

Однак він наполягає, що подібний підхід, на його думку, хибний, і що умови зараз вигідніші для Москви.

Оцінка перспектив переговорів

Орбан висловив очікування, що ключову роль у майбутніх домовленостях відіграватимуть США і Росія, а Європі, за його словами, слід вибудовувати власний дипломатичний канал.

Прем'єр пояснив, що спочатку Вашингтон може провести переговори з Москвою, а потім ЄС має визначити свої позиції і спробувати узгодити їх з американською стороною.

Спірна домовленість зі США

Окремо видання зазначило, що під час візиту до Білого дому угорському лідеру вдалося домовитися про тимчасове звільнення від частини американських енергетичних санкцій.

При цьому адміністрація США уточнила, що термін дії винятку обмежений роком, тоді як сам прем'єр стверджував, що угода буде актуальною до зміни влади в Угорщині.

Бачення майбутнього Європи

Орбан наголосив, що розглядає українське питання через призму інтересів європейців і, насамперед, угорського суспільства.

Він вважає, що в майбутньому угода з Україною має включати елементи стабілізації кордонів і можливе створення зони безпеки.

Він також заявив, що за відсутності кардинальних змін Росія, за його оцінкою, продовжить просуватися на сході України, зокрема в напрямку Донецької області.

При цьому він висловив упевненість, що Росія не нападатиме на країни ЄС або НАТО, оскільки, за його словами, у неї немає достатніх ресурсів для розширення конфлікту.