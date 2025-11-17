Орбан заявил, что Украина никогда не сможет выиграть войну с Россией

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Украины, по его мнению, отсутствуют шансы на победу, а финансовая помощь Киеву со стороны ЕС становится для объединения чрезмерным бременем.

Орбан подчеркнул, что подобные расходы, как он считает, негативно отражаются на экономике Союза и ставят под сомнение целесообразность дальнейших вложений.

Финансовые и политические разногласия в ЕС

Издание напомнило, что Будапешт уже блокировал продление санкций против России и неоднократно тормозил решения по украинским пакетам помощи.

Также Венгрия продвигала идею ослабления ограничений на поставки российской нефти, введенных США в отношении крупных энергетических компаний.

Премьер отметил, что европейские лидеры, как он утверждает, стремятся продолжать военную поддержку Киева, считая это необходимым для усиления собственных позиций перед возможными переговорами.

Однако он настаивает, что подобный подход, по его мнению, неверный, и что условия сейчас выгоднее Москве.

Оценка перспектив переговоров

Орбан выразил ожидание, что ключевую роль в будущих договоренностях будут играть США и Россия, а Европе, по его словам, следует выстраивать собственный дипломатический канал.

Премьер пояснил, что сначала Вашингтон может провести переговоры с Москвой, а затем ЕС должен определить свои позиции и попытаться согласовать их с американской стороной.

Спорные договоренности с США

Отдельно издание указало, что во время визита в Белый дом венгерскому лидеру удалось договориться о временном освобождении от части американских энергетических санкций.

При этом администрация США уточнила, что срок действия исключения ограничен годом, тогда как сам премьер утверждал, что соглашение будет актуально до смены власти в Венгрии.

Видение будущего Европы

Орбан подчеркнул, что рассматривает украинский вопрос через призму интересов европейцев и, прежде всего, венгерского общества.

Он считает, что в будущем соглашение с Украиной должно включать элементы стабилизации границ и возможное создание зоны безопасности.

Он также заявил, что при отсутствии кардинальных изменений Россия, по его оценке, продолжит продвигаться на востоке Украины, в том числе в направлении Донецкой области.

При этом он выразил уверенность, что Россия не будет нападать на страны ЕС или НАТО, поскольку, по его словам, у нее нет достаточных ресурсов для расширения конфликта.