Орбан заявив, що Україна має бути "буферною зоною", а Європа хоче далі війни заради грошей

Угорський глава уряду заявив, що Європа нібито займає "войовничу позицію", оскільки вірить у можливість військової перемоги України. За його словами, війна вигідна західним країнам, а "брюссельська еліта" розраховує отримати прибутки в разі поразки РФ.

"Європейці хочуть війни. Ми хочемо миру, припинення вогню і безпеки. А за їхнім бажанням війни стоять гроші", - заявив Орбан.

Він також звинуватив європейських і американських лідерів у тому, що вони нібито готові "платити за це українською кров’ю".

Критика допомоги Україні

Орбан також розкритикував еволюцію західної підтримки Києва - від фінансування до постачання озброєнь, а також додав, що зараз звучать заяви про можливу відправку військових, натякнувши на слова президента Франції Еммануеля Макрона.

"Спочатку дали гроші, потім зброю, а тепер з’являються французькі та інші заяви про можливість відправки солдатів", - сказав він.

Кремлівські наративи про "загрози для Росії"

Значну частину виступу Орбан присвятив виправданню дій РФ, повторивши наратив про те, що розширення НАТО та прагнення України інтегруватися до ЄС і Альянсу нібито порушують "історичні угоди" та становлять загрозу Москві.

Орбан заявив, що українська державність після розпаду СРСР начебто суперечила інтересам РФ, оскільки "наближала сучасну зброю НАТО до російських кордонів".

"Україна має міжнародні права, але й росіяни мають право на власну безпеку і не хочуть бути сусідами членів НАТО", - заявив глава уряду.

"Третя позиція" Угорщини

Орбан підкреслив, що Будапешт обирає "третій шлях", який передбачає створення нового європейського безпекового балансу. За його словами, це має усунути "військову загрозу" для Угорщини та створити економічні переваги.

Він також повторив тезу про те, що час нібито працює на користь Росії й що затягування переговорів призведе до більших втрат України.

"Буферна держава" як єдине рішення

На завершення Орбан послався на "американський мирний план із 28 пунктів" і заявив, що, на його думку, єдиним реалістичним шляхом є повернення України до статусу "буферної держави".