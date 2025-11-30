Украина должна быть "буферной зоной", а Европа хочет дальше войны ради денег, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что завершить войну возможно только через возвращение Украины к статусу "буферного государства". Также он обвинил европейских лидеров в якобы стремлении продолжать конфликт ради финансовой выгоды.
Об этом он сказал во время высказывания на антивоенном съезде в городе Ньиредьгаза, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал М1 и трансляцию выступления.
Венгерский глава правительства заявил, что Европа якобы занимает "воинственную позицию", поскольку верит в возможность военной победы Украины. По его словам, война выгодна западным странам, а "брюссельская элита" рассчитывает получить прибыль в случае поражения РФ.
"Европейцы хотят войны. Мы хотим мира, прекращения огня и безопасности. А за их желанием войны стоят деньги", - заявил Орбан.
Он также обвинил европейских и американских лидеров в том, что они якобы готовы "платить за это украинской кровью".
Орбан также раскритиковал эволюцию западной поддержки Киева - от финансирования до поставок вооружений, а также добавил, что сейчас звучат заявления о возможной отправке военных, намекнув на слова президента Франции Эммануэля Макрона.
"Сначала дали деньги, потом оружие, а теперь появляются французские и другие заявления о возможности отправки солдат", - сказал он.
Значительную часть выступления Орбан посвятил оправданию действий РФ, повторив нарратив о том, что расширение НАТО и стремление Украины интегрироваться в ЕС и Альянс якобы нарушают "исторические соглашения" и представляют угрозу Москве.
Орбан заявил, что украинская государственность после распада СССР якобы противоречила интересам РФ, поскольку "приближала современное оружие НАТО к российским границам".
"Украина имеет международные права, но и россияне имеют право на собственную безопасность и не хотят быть соседями членов НАТО", - заявил глава правительства.
Орбан подчеркнул, что Будапешт выбирает "третий путь", который предусматривает создание нового европейского баланса безопасности. По его словам, это должно устранить "военную угрозу" для Венгрии и создать экономические преимущества.
Он также повторил тезис о том, что время якобы работает в пользу России и что затягивание переговоров приведет к большим потерям Украины.
В завершение Орбан сослался на "американский мирный план из 28 пунктов" и заявил, что, по его мнению, единственным реалистичным путем является возвращение Украины к статусу "буферного государства".
Как известно, Орбан прибыл в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по Украине.
Путин, в свою очередь, не исключил, что переговоры РФ и США приведут к проведению "мирного саммита" в венгерском Будапеште.