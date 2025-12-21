Орбан заявив, що падіння України стало б катастрофою для Угорщини
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не зацікавлений у падінні України, оскільки це матиме серйозні негативні наслідки для його країни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Орбан сказав під час публічної промови
За словами Орбана, стабільність в Україні є важливою для Угорщини з огляду на тісні енергетичні зв’язки між країнами.
"Розпад України стане катастрофою для Угорщини. Стабільність поруч має значення. Угорщина постачає 44% електроенергії та 58% газу Україні. Тим часом війна день у день послаблює Україну" - заявив Орбан.
Орбан наголосив, що розпад України став би катастрофою для Угорщини, і закликав усіх, хто підтримує Київ, докладати зусиль для досягнення миру.
За його словами, саме мир є єдиним чинником, здатним зміцнити Україну, і прагнути до нього необхідно вже зараз.
Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан спричинив новий скандал, заявивши, що у війні між Україною та Росією "незрозуміло, хто на кого напав". Ця відверто цинічна заява проросійського політика пролунала саме на тлі ухвалення в ЄС рішень щодо подальшої фінансової допомоги Києву.
На слова Орбана різко відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він нагадав угорському прем’єру, що під час Другої світової війни хортистська Угорщина добровільно стала союзником нацистської Німеччини та брала участь у війні як проти європейських держав, так і проти Радянського Союзу.