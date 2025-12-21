ua en ru
Вс, 21 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Орбан заявил, что падение Украины стало бы катастрофой для Венгрии

Венгрия, Воскресенье 21 декабря 2025 13:10
UA EN RU
Орбан заявил, что падение Украины стало бы катастрофой для Венгрии Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не заинтересован в падении Украины, поскольку это будет иметь серьезные негативные последствия для его страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Орбан сказал во время публичной речи

По словам Орбана, стабильность в Украине важна для Венгрии, учитывая тесные энергетические связи между странами.

"Распад Украины станет катастрофой для Венгрии. Стабильность рядом имеет значение. Венгрия поставляет 44% электроэнергии и 58% газа Украине. Между тем война изо дня в день ослабляет Украину", - заявил Орбан.

Орбан отметил, что распад Украины стал бы катастрофой для Венгрии, и призвал всех, кто поддерживает Киев, прилагать усилия для достижения мира.

По его словам, именно мир является единственным фактором, способным укрепить Украину, и стремиться к нему необходимо уже сейчас.

Напомним, накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал новый скандал, заявив, что в войне между Украиной и Россией "непонятно, кто на кого напал". Это откровенно циничное заявление пророссийского политика прозвучало именно на фоне принятия в ЕС решений о дальнейшей финансовой помощи Киеву.

На слова Орбана резко отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он напомнил венгерскому премьеру, что во время Второй мировой войны хортистская Венгрия добровольно стала союзником нацистской Германии и участвовала в войне как против европейских государств, так и против Советского Союза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Орбан Венгрия
Новости
Почти 1300 дронов и сотни авиабомб: Зеленский подсчитал удары РФ за неделю
Почти 1300 дронов и сотни авиабомб: Зеленский подсчитал удары РФ за неделю
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ