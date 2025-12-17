Орбан заявив, що активи РФ не залучатимуть для репараційного кредиту: у ЄС відповіли

Репараційний кредит для України

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала надати Україні репараційний кредит на 140 млрд євро за рахунок заморожених активів Росії

У Брюсселі 18-19 грудня лідери країн-членів Європейського союзу повинні будуть ухвалити рішення, як саме буде надаватись фінансова підтримка Україні на 2026-2027 роки.

Якщо домовитися не вдасться, то ЄС розглядатиме "план Б" - перехідний кредит за рахунок запозичень блоку для підтримки України на початку 2026 року.

Водночас Німеччина попередила ЄС, що відмова підтримати репараційний кредит для України може погіршити кредитні рейтинги та підвищити відсоткові ставки.

Також повідомлялося, що США чинять тиск на низку країн ЄС, щоб блок відмовився використовувати заморожені активи РФ на потреби України. Якщо рішення не ухвалять, Київ може зіткнутися з економічними проблемами.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті ЄС, де обговорять репараційний кредит.