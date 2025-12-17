Орбан заявил, что активы РФ не будут привлекать для репарационного кредита: в ЕС ответили

Репарационный кредит для Украины

Напомним, Еврокомиссия предложила предоставить Украине репарационный кредит на 140 млрд евро за счет замороженных активов России

В Брюсселе 18-19 декабря лидеры стран-членов Европейского союза должны будут принять решение, как именно будет предоставляться финансовая поддержка Украине на 2026-2027 годы.

Если договориться не удастся, то ЕС будет рассматривать "план Б" - переходный кредит за счет заимствований блока для поддержки Украины в начале 2026 года.

В то же время Германия предупредила ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.

Также сообщалось, что США оказывают давление на ряд стран ЕС, чтобы блок отказался использовать замороженные активы РФ на нужды Украины. Если решение не примут, Киев может столкнуться с экономическими проблемами.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите ЕС, где обсудят репарационный кредит.