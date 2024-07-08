Орбан заявив про прибуття у Пекін із "мирною місією"

Глава угорського уряду оприлюднив світлину після приземлення в аеропорту китайської столиці.

"Мирна місія 3.0. Пекін" - підписав він фото.

Скоріш за все, йдеться про продовження "мирної" ініціативи Орбана щодо завершення війни РФ проти України, стосовно якої він того тижня спілкувався з українським президентом у Києві та російським диктатором у Москві.

Орбан приземлився у Китаї 8 липня (фото: twitter.com/PM_ViktorOrban)

Що передувало

Зауважимо, перед тим угорські ЗМІ писали про намір Орбана відвідати Китай після зустрічей у Києві, Москві та Азербайджані.

При цьому варто додати, що офіційний Будапешт не надавав жодної інформації про цю поїздку. Проте міністр закордонних справ країни Петер Сійярто у нещодавній заяві анонсував "мирні кроки" щодо України наступного тижня. І порадив політикам "пристебнути ремені". Так він відреагував на критику прем'єра Орбана за нещодавню зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Мирні ініціативи" Орбана

Нагадаємо, майже тиждень тому Орбан приїжджав до Києва та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Щодо питань миру, то він запропонував розглянути можливість одностороннього перемир'я, щоб вийти на переговори з РФ.

У минулу п'ятницю він спілкувався із Путіним у Москві. Орбан розповідав, що запитував у диктатора, що той думає про "мирні ініціативи", припинення вогню, мирні переговори та післявоєнну систему європейської безпеки.

Додамо, в МЗС України відреагували на зустріч Орбана із Путіним та наголосили, що принцип "ніяких домовленостей про Україну без України" залишається непохитним.