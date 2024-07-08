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Орбан заявил о прибытии в Пекин с "мирной миссией"

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Владимир Костырин

Самолет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приземлился в Пекине после серии визитов политика в Украину, Россию и Азербайджан. Глава венгерского правительства заявил, что посетил Китай со своей "мирной" миссией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Обрана.

Глава венгерского правительства обнародовал фотографию после приземления в аэропорту китайской столицы.

"Мирная миссия 3.0. Пекин" - подписал он фото.

Скорее всего, речь идет о продолжении "мирной" инициативы Орбана относительно завершения войны РФ против Украины, о чем он на той неделе общался с украинским президентом в Киеве и российским диктатором в Москве.

Орбан приземлился в Китае 8 июля (фото: twitter.com/PM_ViktorOrban)

Что предшествовало

Отметим, перед этим венгерские СМИ писали о намерении Орбана посетить Китай после встреч в Киеве, Москве и Азербайджане.

При этом следует добавить, что официальный Будапешт не предоставлял никакой информации об этой поездке. Однако министр иностранных дел страны Петер Сийярто в недавнем заявлении анонсировал "мирные шаги" по Украине на следующей неделе. И посоветовал политикам "пристегнуть ремни". Так он отреагировал на критику премьера Орбана за недавнюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мирные инициативы" Орбана

Напомним, почти неделю назад Орбан приезжал в Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Относительно вопросов мира он предложилрассмотреть возможность одностороннего перемирия, чтобы выйти на переговоры с РФ.

В прошлую пятницу он общался с Путиным в Москве. Орбан рассказывал, что спрашивал у диктатора, что тот думает о "мирных инициативах", прекращении огня, мирных переговорах и послевоенной системе европейской безопасности.

Добавим, в МИД Украины отреагировали на встречу Орбана с Путиным и подчеркнули, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается непреклонным.

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КитайВиктор ОрбанПекин