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Орбан цинічно став на захист Ле Пен, представляючи її "жертвою" утисків

Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини й Марін Ле Пен, депутат Національних зборів Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно підтримав депутатку Національних зборів Франції Марін Ле Пен, яку судили через справу про розтрату коштів Європейського парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Орбана.

У своєму дописі голова угорського уряду написав "Je suis Marine!", що перекладається, як "Я - Марін". 

Je suis...

Фраза Je suis Charlie ("Я - Шарлі") з'явилася після терористичного нападу на редакцію Charlie Hebdo у Парижі у 2015 році. Ісламські терористи, розстріляли журналістів і художників видання, мотивуючи це публікацією карикатур на пророка Мухаммеда. У відповідь у Франції та світі почалася масштабна акція солідарності, під час якої люди висловлювали підтримку свободі слова та жертвам нападу, а гасло стало символом солідарності з убитими журналістами й захисту принципів свободи слова. 

Пізніше вираз Je suis ("Я - …") набув загального значення й використовувався в різних ситуаціях, зокрема для висловлення співчуття жертвам терактів або трагедій, а також для вираження протесту проти утиску свободи слова чи прав людини. 

Ле Пен визнали винною у справі про розтрату 

Сьогодні, 31 березня, Ле Пен й вісьмох депутатів Європарламенту визнали винними у розтраті коштів Європейського союзу. Згідно з рішенням суду: 

  • проросійську депутатку засуджено до чотирьох років ув'язнення, два з яких умовно, у формі домашнього арешту з електронним браслетом;
  • Ле Пен призначили 108 тисяч доларів штрафу та заборонили протягом п'яти років брати участь у виборах. 

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ФранціяУгорщинаВіктор Орбан