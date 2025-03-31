Орбан цинично встал на защиту Ле Пен, представляя ее "жертвой" притеснений

В своей заметке глава венгерского правительства написал "Je suis Marine!", что переводится, как "Я - Марин".

Je suis...

Фраза Je suis Charlie ("Я - Шарли") появилась после террористического нападения на редакцию Charlie Hebdo в Париже в 2015 году. Исламские террористы, расстреляли журналистов и художников издания, мотивируя это публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. В ответ во Франции и мире началась масштабная акция солидарности, во время которой люди выражали поддержку свободе слова и жертвам нападения, а лозунг стал символом солидарности с убитыми журналистами и защиты принципов свободы слова.

Позже выражение Je suis ("Я - ...") приобрело общее значение и использовалось в различных ситуациях, в частности для выражения сочувствия жертвам терактов или трагедий, а также для выражения протеста против ущемления свободы слова или прав человека.

Ле Пен признали виновной по делу о растрате

Сегодня, 31 марта, Ле Пен и восемь депутатов Европарламента признали виновными в растрате средств Европейского союза. Согласно решению суда: