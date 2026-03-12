Орбан телефоном дав вказівки своїй делегації в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив особисто координувати дії своєї делегації, яку відправив в Україну нібито для переговорів щодо якнайшвидшого запуску нафтопроводу "Дружба".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео Орбана, яке він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
На оприлюдненому записі угорський прем’єр спілкується по відеозв’язку з державним секретарем Міністерства енергетики Угорщини Габором Чепеком, який напередодні прибув до України у складі делегації.
Під час розмови Орбан дає йому вказівки щодо подальших дій та закликає домогтися зустрічі з українськими урядовцями або організувати візит на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба".
Орбана каже, що угорці повинні зафіксувати намагання домовитися з Україною та врегулювати ситуацію навколо постачання нафти.
Він також порадив делегації постійно нагадувати про себе українській стороні і "бути ввічливими".
Угорський премʼєр закликав делегацію домогтися візиту на місце пошкодження нафтопроводу, домовившись або з українцями, або "через високе посольство".
У відповідь Чепек зазначив, що делегація має можливість просунутися у переговорах, оскільки планує зустрічі з представниками США та дипломатами Європейського Союзу.
Під час розмови Орбан також пожартував, що "переговори можна вести з усіма, крім українців".
Нагадаємо, вчора, 11 березня, стало відомо, що до України прибула нібито делегація з Угорщини на чолі з державним секретарем Габором Чепеком з метою оцінки стану нафтопроводу "Дружба" та відновлення транзиту нафти до Угорщини.
Водночас речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що на території України ця група посадовців не має офіційного статусу чи запланованих зустрічей, тому називати їх "делегацією" некоректно.
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський сказав, що йому не відомо, що в Україні робить делегація уряду Угорщини на чолі з Чепеком.