Орбан по телефону дал указания своей делегации в Украине

На обнародованной записи венгерский премьер общается по видеосвязи с государственным секретарем Министерства энергетики Венгрии Габором Чепеком, который накануне прибыл в Украину в составе делегации.

Во время разговора Орбан дает ему указания относительно дальнейших действий и призывает добиться встречи с украинскими чиновниками или организовать визит на место повреждения нефтепровода "Дружба".

Орбана говорит, что венгры должны зафиксировать попытки договориться с Украиной и урегулировать ситуацию вокруг поставок нефти.

Он также посоветовал делегации постоянно напоминать о себе украинской стороне и "быть вежливыми".

Венгерский премьер призвал делегацию добиться визита на место повреждения нефтепровода, договорившись либо с украинцами, либо "через высокое посольство".

В ответ Чепек отметил, что делегация имеет возможность продвинуться в переговорах, поскольку планирует встречи с представителями США и дипломатами Европейского Союза.

Во время разговора Орбан также пошутил, что "переговоры можно вести со всеми, кроме украинцев".