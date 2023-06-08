Орбан скликав Раду оборони Угорщини через "загострення" в Україні

На засіданні Ради оборони Угорщини були присутні:

Криштоф Салай-Бобровніцкі, міністр оборони;

Габор Бьоренді, начальник Генштабу;

Шандор Пінтер, міністр внутрішніх справ;

Антал Роган, керівник відомства прем'єр-міністра;

інші представник державних відомств.

Під час засідання Орбан наголосив на важливості встановлення миру та припинення вогню між Росією та Україною. Водночас він зауважив, що для нього "безпека Угорщини залишається першочерговою".

Відносини між Україною та Угорщиною

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, раніше неодноразово висловлював скандальні заяви щодо України. Наприклад, він стверджував, що Київ не здатний фінансувати свої потреби, а війна триває завдяки фінансовій допомозі партнерів. Зокрема, за його словами, наша країна нібито не зможе перемогти Росію у цій війні.

Угорський уряд також вважає, що НАТО та Європейський Союз фактично стали "стороною" війни Росії з Україною, через те, що надають підтримку нашим воїнам у боротьбі з російською агресію.

Продовжуючи проросійські наративи Орбан нещодавно заявив про нібито намір України "влаштувати криваву різню" та закликав світ переконати Київ та Москву сісти за стіл переговорів.