Орбан созвал Совет обороны Венгрии из-за "обострения" в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный пророссийскими заявлениями, созвал Совет обороны из-за "обострения боевых действий" в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Magyar Nemzet.
На заседании Совета обороны Венгрии присутствовали:
Во время заседания Орбан отметил важность установления мира и прекращения огня между Россией и Украиной. В то же время он заявил, что для него "безопасность Венгрии остается первоочередной".
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, ранее неоднократно высказывал скандальные заявления в отношении Украины. Например, он утверждал, что Киев не способен финансировать свои потребности, а война продолжается благодаря финансовой помощи партнеров. В частности, по его словам, наша страна якобы не сможет победить Россию в этой войне.
Венгерское правительство также считает, что НАТО и Европейский Союз фактически стали "стороной" войны России с Украиной, потому что оказывают поддержку нашим воинам в борьбе с российской агрессией.
Продолжая пророссийские нарративы Орбан недавно заявил о якобы намерении Украины "устроить кровавую резню" и призвал мир убедить Киев и Москву сесть за стол переговоров.
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