Орбан скликає Радбез через інцидент у Польщі та зупинку транзиту нафти через "Дружбу"

"У відповідь на припинення транспортування нафти нафтопроводом "Дружба" скликав Раду оборони на 20 годину", - йдеться у повідомленні.

Також Ковач зазначає, що Рада оборони скликається і через "ракетний удар по території Польщі".

Окремо повідомляли, що міністр оборони Угорщини Криштоф Салаї-Бобровницьки провів телефонні переговори із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Нафтопровід "Дружба" забезпечує постачання нафти на білоруські НПЗ та її транзит до Європи. Трубопровід бере свій початок у Самарській області, проходить через Брянськ і далі розгалужується на дві ділянки: північну та південну, проходить через Білорусь, Україну, Польщу, Чехію, Словаччину, Німеччину, Угорщину, Латвію, Литву.

Оператор польської ділянки труби - компанія PERN ("ПЕРН") управляє мережею нафтопроводів протяжністю 2,6 тис. км, включаючи польську ділянку "Дружби", здійснюючи постачання нафти на два НПЗ у Польщі - у Плоцьку ("Орлен") та Гданську (" Лотос"), а також на два НПЗ у Німеччині - у місцевостях Шведт та Шпергау.