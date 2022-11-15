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Чи застосує НАТО 5 статтю через інцидент у Польщі: відповідь Пентагону

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Вашингтон, Вівторок 15 листопада 2022 21:59
Чи застосує НАТО 5 статтю через інцидент у Польщі: відповідь Пентагону Фото: Пет Райдер, прес-секретар Пентагону (Flickr by Secretary of Defense
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки не мають доказів того, що Росія вдарила по Польщі ракетами, тому поки що рано передбачати подальшу відповідь НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Пентагону Пета Райдера.

"Нам відомо про повідомлення в пресі, в яких стверджується, що дві російські ракети вдарили по об'єкту на території Польщі недалеко від кордону з Україною. Наразі ми не маємо інформації, яка підтверджує ці повідомлення, але, знову ж таки, ми серйозно ставимося до них і вивчаємо їх", - заявив Райдер.

За словами речника, він поки не хоче "вдаватися в гіпотези" про наслідки, якщо з'ясується, що інформація про ракетний удар по Польщі виявиться правдивою.

"Коли йдеться про наші гарантії безпеки та статтю 5, ми гранично ясно заявили, що захищатимемо кожен дюйм території НАТО", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше у польських ЗМІ з'явилася інформація про те, що росіяни могли завдати ракетного удару по селу Пшеводув, яке знаходиться на кордоні з Україною. Внаслідок цього загинули люди.

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