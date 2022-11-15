Орбан созывает Совбез из-за инцидента в Польше и остановки транзита нефти через "Дружбу"

"В ответ на прекращение транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба" созвал Совет обороны на 20 часов", - говорится в сообщении.

Также Ковач отмечает, что Совет обороны созывается и из-за "ракетного удара по территории Польши".

Отдельно сообщалось, что министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и дальше разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

Оператор польского участка трубы – компания PERN ("ПЕРН") управляет сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, включая польский участок "Дружбы", осуществляя поставки нефти на два НПЗ в Польше – в Плоцке ("Орлен") и Гданьске (" Лотос"), а также два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.