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Орбан созывает Совбез из-за инцидента в Польше и остановки транзита нефти через "Дружбу"

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер Венгрии Виктор Орбан созывает во вторник вечером Совет безопасности из-за возможной остановки нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря по международным связям Золтана Ковача.

"В ответ на прекращение транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба" созвал Совет обороны на 20 часов", - говорится в сообщении.

Также Ковач отмечает, что Совет обороны созывается и из-за "ракетного удара по территории Польши".

Отдельно сообщалось, что министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и дальше разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

Оператор польского участка трубы – компания PERN ("ПЕРН") управляет сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, включая польский участок "Дружбы", осуществляя поставки нефти на два НПЗ в Польше – в Плоцке ("Орлен") и Гданьске (" Лотос"), а также два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.

Напомним, ранее в польских СМИ появилась информация о том, что россияне могли нанести ракетный удар по селу Пшеводув, которое находится на границе с Украиной. В результате погибли люди.

У Соединенных Штатов Америки нет доказательств того, что Россия ударила по Польше ракетами, поэтому пока рано предсказывать дальнейший ответ НАТО.

Также Польша обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба" в среду, 12 октября.

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