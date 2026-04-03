Орбан "розставив пастки" для наступника, щоб завадити йому керувати Угорщиною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Навіть якщо лідер опозиції Петер Мадяр виграє вибори в Угорщині цього місяця, він зіткнеться з виснажливим випробуванням, намагаючись ефективно керувати країною, завдяки складному правовому та політичному мінному полю, закладеному прем'єр-міністром Віктором Орбаном", - пише видання.

За 16 років перебування при владі Орбан "забезпечив собі жорсткий контроль над критично важливими державними установами".

Це означає, що лоялісти нинішнього прем'єра все ще матимуть вирішальні повноваження, щоб перешкоджати бюджетним планам Мадяра та скасовувати законодавство через політизований конституційний суд.

Багато ключових аспектів суспільного життя, включаючи "кардинальні закони", що регулюють судову систему, ЗМІ, виборчу систему, держфінанси, сімейну політику та церкву можна змінити лише за умови отримання Мадяром і "Тисою" переваги у дві третини голосів.

"Уряд Орбана та правляча партія "Фідес" роблять ставку на те, що "Тиса" - молода партія, яка користується підтримкою з усього політичного спектру, - зазнає невдачі через брак досвіду та не зможе правити", - пише Politico.

Дефіцит бюджету

Першим викликом нового прем'єра буде скласти бюджет, здатний фінансувати його дорогі передвиборчі обіцянки. Наприклад, збільшення державних витрат на охорону здоров'я після років недостатнього інвестування.

Але "Фідес" виснажив скарбницю, досягнувши 50% свого цільового показника дефіциту на весь 2026 рік до лютого після запровадження величезних передвиборчих субсидій для завоювання підтримки виборців.

Ба більше, Орбан може ще більше ускладнити життя за допомогою бюджетної ради. До її складу входять три прихильники "Фідес", нещодавно призначені на термін від 6 до 12 років, які можуть накласти вето на бюджет.

Близький до "Фідес" президент Угорщини Тамаш Шуйок, який перебуватиме на посаді до 2029 року, може оголосити дострокові вибори, якщо уряд не зможе ухвалити бюджет. Бюджетну раду та президента можна усунути лише більшістю в дві третини парламенту.

Аналогічні проблеми чекатимуть на Мадяра, коли він спробує розморозити 18 мільярдів євро заморожених коштів ЄС. Зокрема, йому потрібно буде провести реформи, яких вимагає Брюссель, до дедлайну в серпні.

Дві третини голосів для змін

Необхідність у більшості у дві третини голосів для багатьох змін стає найбільшою перешкодою для успіху будь-якого нового уряду.

Запровадження "кардинальних законів" щодо всього - від судової системи до ЗМІ - було ключовою особливістю конституційної реформи Орбана 2011 року. Вона гарантує, що багато ключових політик буде надзвичайно важко змінити майбутньому уряду.

"Фідес" заповнив важливі наглядові посади своїми лоялістами, включаючи держпрокурора, омбудсмена та представників ЗМІ.

"Усі вони є "дійсно важливими, і на цей момент захоплені, і можуть мати потенціал для блокування уряду, який не належить до "Фідес"", - пояснив Міклош Лігеті, директор з юридичних питань Transparency International Hungary.

Конституційний суд є яскравим прикладом того, як Орбан може ускладнити життя Мадяру, оскільки "Фідес" призначив усіх своїх 15 суддів. Верховний суд Угорщини очолює Андраш Варга, якого призначив парламент, контрольований "Фідес".

Окрім того, законодавці Орбана в грудні посилили право вето президента Тамаша Шуйока, якого було призначено в 2024 році на п'ятирічний термін.

Орбан в опозиції

Перебуваючи в опозиції, Орбан також може дуже ускладнити життя "Тиси". Жужанна Селені, ексдепутатка від партії "Фідес", яка вийшла з партії, розповіла, що нинішній прем'єр і його партія мають вагомий досвід як бійці опозиції.

Селені звернула увагу на те, що сталося у 2006 році, на останніх національних виборах в Угорщині, які "Фідес" не виграв.

Орбан спочатку визнав свою поразку, але протягом кількох місяців це змінилося після того, як стався витік приватної промови лідера соціалістів Ференца Дюрчаня, яка обурила угорців.

У промові Дюрчань зізнався, що зухвало брехав, щоб виграти вибори, заперечуючи, що він запровадить заходи жорсткої економії.

"Між 2006 і 2010 роками "Фідес" вивела політику на вулиці та переслідувала уряд за допомогою вкрай обструкційної тактики в парламенті", – сказала Селені виданню.

Вона вважає, що Орбан може спокуситися повторити цей підхід.