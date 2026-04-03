Орбан "расставил ловушки" для преемника, чтобы помешать ему управлять Венгрией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Даже если лидер оппозиции Петер Мадяр выиграет выборы в Венгрии в этом месяце, он столкнется с изнурительным испытанием, пытаясь эффективно управлять страной, благодаря сложному правовому и политическому минному полю, заложенному премьер-министром Виктором Орбаном", - пишет издание.

За 16 лет пребывания у власти Орбан "обеспечил себе жесткий контроль над критически важными государственными учреждениями".

Это означает, что лоялисты нынешнего премьера все еще будут иметь решающие полномочия, чтобы препятствовать бюджетным планам Мадяра и отменять законодательство через политизированный конституционный суд.

Многие ключевые аспекты общественной жизни, включая "кардинальные законы", регулирующие судебную систему, СМИ, избирательную систему, госфинансы, семейную политику и церковь можно изменить только при условии получения Мадяром и "Тисой" преимущества в две трети голосов.

"Правительство Орбана и правящая партия "Фидес" делают ставку на то, что "Тиса" - молодая партия, которая пользуется поддержкой со всего политического спектра, - потерпит неудачу из-за нехватки опыта и не сможет править", - пишет Politico.

Дефицит бюджета

Первым вызовом нового премьера будет составить бюджет, способный финансировать его дорогие предвыборные обещания. Например, увеличение государственных расходов на здравоохранение после лет недостаточного инвестирования.

Но "Фидес" истощил казну, достигнув 50% своего целевого показателя дефицита на весь 2026 год до февраля после введения огромных предвыборных субсидий для завоевания поддержки избирателей.

Более того, Орбан может еще больше усложнить жизнь с помощью бюджетного совета. В его состав входят три сторонника "Фидес", недавно назначенные на срок от 6 до 12 лет, которые могут наложить вето на бюджет.

Близкий к "Фидес" президент Венгрии Тамаш Шуйок, который будет находиться на посту до 2029 года, может объявить досрочные выборы, если правительство не сможет принять бюджет. Бюджетный совет и президента можно отстранить только большинством в две трети парламента.

Аналогичные проблемы будут ждать Мадяра, когда он попытается разморозить 18 миллиардов евро замороженных средств ЕС. В частности, ему нужно будет провести реформы, которых требует Брюссель, до дедлайна в августе.

Две трети голосов для изменений

Необходимость в большинстве в две трети голосов для многих изменений становится самым большим препятствием для успеха любого нового правительства.

Введение "кардинальных законов" по всему - от судебной системы до СМИ - было ключевой особенностью конституционной реформы Орбана 2011 года. Она гарантирует, что многие ключевые политики будет чрезвычайно трудно изменить будущему правительству.

"Фидес" заполнил важные надзорные должности своими лоялистами, включая госпрокурора, омбудсмена и представителей СМИ.

"Все они являются "действительно важными, и на данный момент захвачены, и могут иметь потенциал для блокирования правительства, которое не принадлежит к "Фидес"", - пояснил Миклош Лигети, директор по юридическим вопросам Transparency International Hungary.

Конституционный суд является ярким примером того, как Орбан может усложнить жизнь Мадяру, поскольку "Фидес" назначил всех своих 15 судей. Верховный суд Венгрии возглавляет Андраш Варга, которого назначил парламент, контролируемый "Фидес".

Кроме того, законодатели Орбана в декабре усилили право вето президента Тамаша Шуйока, который был назначен в 2024 году на пятилетний срок.

Орбан в оппозиции

Находясь в оппозиции, Орбан также может очень усложнить жизнь "Тисы". Жужанна Селени, экс-депутат от партии "Фидес", которая вышла из партии, рассказала, что нынешний премьер и его партия имеют весомый опыт как бойцы оппозиции.

Селени обратила внимание на то, что произошло в 2006 году, на последних национальных выборах в Венгрии, которые "Фидес" не выиграл.

Орбан сначала признал свое поражение, но в течение нескольких месяцев это изменилось после того, как произошла утечка частной речи лидера социалистов Ференца Дюрчаня, которая возмутила венгров.

В речи Дюрчань признался, что нагло врал, чтобы выиграть выборы, отрицая, что он введет меры жесткой экономии.

"Между 2006 и 2010 годами "Фидес" вывела политику на улицы и преследовала правительство с помощью крайне обструкционной тактики в парламенте", - сказала Селени изданию.

Она считает, что Орбан может соблазниться повторить этот подход.