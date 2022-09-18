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Орбан "прогнозирует" еще большую потерю территорий Украиной и распад ЕС, - СМИ

Новина українською →
Воскресенье 18 сентября 2022 11:51
Орбан "прогнозирует" еще большую потерю территорий Украиной и распад ЕС, - СМИ Фото: премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor1)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, во время закрытой встречи "Фидес", заявил о том, что война в Украине может продолжаться до 2030 года. Также он "прогнозирует" распад ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Во время закрытой встречи в Кетче, организованной партией Орбана, приняли участие лично премьер страны, члены правительства, парламентарии, художники, интеллектуалы и бизнесмены из круга "Фидес". Долгое время встреча проходила в формате полной секретности.

Несмотря на то, что на ней присутствовали представители проправительственных СМИ, подробности встречи до сих пор были неизвестны.

Во время своего выступления Орбан заявил о том, что война в Украине может продолжаться якобы до 2030 года, а страна потеряет треть или половину своих территорий. Также он считает, что конфликт мог быть локальным, однако Запад превратил его в глобальный, а Европа санкциями "стреляет себе в ногу".

По "прогнозам" Орбана, около 40% европейской промышленности может остановиться зимой из-за энергетического кризиса, а следующей весной европейские лидеры будут обсуждать продление санкций против России еще на полгода, в связи с чем премьер планирует выступить против этой идеи.

Премьер отметил, что сегодня он единственный глава правительства в ЕС, выступающий против продления санкций, однако надеется, что это изменится после формирования нового правительства в Италии в этом сентябре.

Также пророссийский премьер допускает, что ЕС может развалиться к 2030 году, а уже к 2040 году иммигранты-мусульмане будут составлять большинство в городах Франции, или же в других городах и столицах.

Орбан надеется, что вскоре в Словакии и Чехии сформируются новые правительства, которые не будут против заключения альянса с "Фидес".

Переходя к собственному политическому лагерю, премьер заявил о якобы воспитании нового поколения "Фидес", которое способно будет руководить Венгрией даже до 2060 года.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, согласно данным издания Politico, в Европейском союзе считают Венгрию троянским конем России, из-за того, что страна постоянно поддерживает пророссийские идеи и в войне, которую развязал Кремль против Украины, склоняется на сторону Москвы.

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