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Орбан "прогнозує" ще більшу втрату територій Україною та розпад ЄС, - ЗМІ

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Неділя 18 вересня 2022 11:51
Орбан "прогнозує" ще більшу втрату територій Україною та розпад ЄС, - ЗМІ Фото: прем'єр-міністр Угорщини, Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor1)
Автор: Сергій Пишкін

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, під час закритої зустрічі "Фідес", заявив про те, що війну в Україні нібито може тривати до 2030 року. Також він "прогнозує" розпад ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Під час закритої зустрічі у Кетче, яку організувала партія Орбана, взяли участь особисто прем'єр країни, члени уряду, парламентарі, митці інтелектуали та бізнесмени з кола "Фідес". Довгий час зустріч проходила у форматі повної секретності.

Попри те, що на ній були присутні представники проурядових ЗМІ, подробиці зустрічі досі були невідомі.

Під час свого виступу Орбан заявив про те, що війна в Україні може тривати нібито до 2030 року, а країна втратить третину або ж половину своїх територій. Також він вважає, що конфлікт міг бути локальним, однак Захід перетворив його у глобальний, а Європа санкціями "стріляє собі в ногу".

За "прогнозами" Орбана близько 40% європейської промисловості може зупинитися взимку через енергетичну кризу, а наступної весни європейські лідери обговорюватимуть продовження санкцій проти Росії ще на пів року, у зв'язку з чим прем'єр планує виступити проти цієї ідеї.

Прем'єр відзначив, що сьогодні він єдиний голова уряду в ЄС, який виступає проти продовження санкцій, однак сподівається, що це зміниться після формування нового уряду в Італії цього вересня.

Також проросійський прем'єр допускає, що ЄС може розвалитися до 2030 року, а вже до 2040 року іммігранти-мусульмани становитимуть більшість у містах Франції, або ж в інших містах й столицях.

Орбана сподівається, що незабаром у Словаччині та Чехії сформуються нові уряди, які будуть не проти укладання альянсу з "Фідес".

Переходячи до власного політичного табору, прем'єр заявив про нібито виховання нового покоління "Фідес", яке здатне буде керувати Угорщиною навіть до 2060 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними видання Politico, в Європейському союзі вважають Угорщину троянським конем Росії, через те, що країна постійно підтримує проросійські ідеї та у війні, яку розв'язав Кремль проти України, схиляється на сторону Москви.

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