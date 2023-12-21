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Орбан прийняв запрошення Зеленського зустрітись

Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення лідера України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Орбана під час виступу на міжнародній пресконференції, якого цитує Sky News.

Як пише видання, зустріч Орбана та Зеленського буде першою офіційною 

За словами Орбана, Володимир Зеленський запропонував йому зустріч ще на початку місяця, зокрема запропонував "вести переговори". 

Позиція Угорщини щодо вступу України до Європейського союзу

Угорщина погрожувала блокувати всі переговори, пов'язані зі вступом України до ЄС. На тлі цих погроз Володимир Зеленський, під час візиту до Аргентини, зміг поспілкуватись Орбаном. Як відзначив лідер України, розмова була відвертою і стосувалася європейських справ двох держав. 

Зрештою, під час саміту Єврорада все ж вирішила відкрити переговори щодо вступу України.

50 млрд євро для України

Єврокомісія запропонувала виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 50 млрд євро до 2027 року. 14 грудня, лідери країн ЄС обговорили цю ініціативу на саміті у Брюсселі, втім, 15 грудня, Угорщина наклала вето на рішення.

Орбан заявив, що не схвалить відповідну ініціативу, допоки блок не виплатить усі призначені для його країни кошти, що були заморожені

 

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УгорщинаВолодимир ЗеленськийВиктор Орбан