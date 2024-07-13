Орбан у присутності Зеленського на саміті НАТО виступив проти членства України, - Bloomberg

Угорщина під час саміту НАТО у Вашингтоні цього тижня відмовилася долучитися до військової підтримки України.

Більше того, на пленарному засіданні з українським президентом Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО.

Деякі лідери дали відсіч, а один з них заявив, що історія Угорщини показує, чому Україна має бути в Альянсі.

Однак загалом реакція на дану позицію була швидкою, але здебільшого риторичною. Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, чия країна до минулого місяця головувала в ЄС на ротаційній основі, заявив, що це підірвало довіру до шестимісячного перебування Угорщини на чолі ЄС.

До того ж міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала самозвану миротворчу місію угорського лідера в Україні "егоїстичною поїздкою Орбана". А прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що все це схоже на викрадення головування в ЄС.