Орбан полетит к Путину в Москву уже на этой неделе, - СМИ

Среда 26 ноября 2025 15:25
Орбан полетит к Путину в Москву уже на этой неделе, - СМИ
Автор: Ірина Глухова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе отправится в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Визит запланирован на 28 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ецгопіеѕ.

По сообщениям СМИ, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу отправится в Москву для переговоров с главой Кремля.

Такая информация поступила от источников в венгерском правительстве, которые участвовали в подготовке поездки.

Венгерское правительство пока не подтвердило визит, а Будапешт заявил, что своевременно проинформирует общественность о программе Орбана.

Темы переговоров также заранее не раскрываются.

Позиция Орбана

Как известно, венгерский премьер поддерживает связи с Путиным с момента полномасштабного вторжения России в Украину, и два лидера регулярно общаются, встречаясь лично трижды с начала 2022 года.

Последняя личная встреча Орбана и Путина состоялась в октябре 2023 года в Китае. Тогда венгерский премьер снова назвал полномасштабную войну РФ против Украины "специальной операцией".

Также известно, что Путин и Орбан разговаривали с глазу на глаз 1 февраля 2022 года на многочасовой встрече в Москве, ровно за три недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

А недавно, в начале ноября, Виктор Орбан встречался с президентом США Дональдом Трампом. После этой встречи он публично призвал Трампа провести саммит с Путиным именно в Будапеште. Однако тогда американский президент заявил, что пока не видит причин для такой встречи.

