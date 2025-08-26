ua en ru
Орбан погрожує "наслідками" Зеленському після удару по нафтопроводу "Дружба"

Вівторок 26 серпня 2025 11:54
Орбан погрожує "наслідками" Зеленському після удару по нафтопроводу "Дружба" Фото: прем’єр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Угорському прем’єр-міністру Віктору Орбану не сподобались слова президента України Володимира Зеленського про атаки на нафтопровід "Дружба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Орбан пригрозив Зеленському "довготривалими наслідками" після його слів про те, що "існування Дружби залежить від позиції Угорщини".

За словами Орбана, "шантаж, бомбардування та погрози нікого не введуть до ЄС". Він додав, що угорці "прийняли правильне рішення", блокуючи євроінтеграцію України.

Раніше ЗСУ здійснили чергові удари по нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії, який постачає нафту до Словаччини та Угорщини.

Заява Зеленського викликала критику Будапешта та Братислави, а українські дипломати радять сусідам позбутися енергетичної залежності від РФ.

Удари по нафтопроводу "Дружба"

Нагадаємо, що 13 і 18 серпня ЗСУ завдали ударів дронами по нафтопроводу "Дружба". В результаті однієї з атак на об’єкті виникла пожежа, через що Росія повністю припинила перекачування нафти.

21 серпня українські дрони здійснили третю атаку по станції "Унеча", що також є частиною нафтопроводу. Після цього прокачування нафти до Угорщини та Словаччини зупинилося, викликавши різку реакцію Будапешта.

