ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Орбан угрожает "последствиями" Зеленскому после удара по нефтепроводу "Дружба"

Вторник 26 августа 2025 11:54
UA EN RU
Орбан угрожает "последствиями" Зеленскому после удара по нефтепроводу "Дружба" Фото: премьер Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Венгерскому премьер-министру Виктору Орбану не понравились слова президента Украины Владимира Зеленского об атаках на нефтепровод "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Орбан пригрозил Зеленскому "долговременными последствиями" после его слов о том, что "существование Дружбы зависит от позиции Венгрии".

По словам Орбана, "шантаж, бомбардировки и угрозы никого не введут в ЕС". Он добавил, что венгры "приняли правильное решение", блокируя евроинтеграцию Украины.

Ранее ВСУ осуществили очередные удары по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области России, который поставляет нефть в Словакию и Венгрию.

Заявление Зеленского вызвало критику Будапешта и Братиславы, а украинские дипломаты советуют соседям избавиться от энергетической зависимости от РФ.

Удары по нефтепроводу "Дружба"

Напомним, что 13 и 18 августа ВСУ нанесли удары дронами по нефтепроводу "Дружба". В результате одной из атак на объекте возник пожар, из-за чего Россия полностью прекратила перекачку нефти.

21 августа украинские дроны совершили третью атаку по станции "Унеча", также являющейся частью нефтепровода. После этого прокачка нефти в Венгрию и Словакию остановилась, вызвав резкую реакцию Будапешта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы