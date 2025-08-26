Орбан угрожает "последствиями" Зеленскому после удара по нефтепроводу "Дружба"
Венгерскому премьер-министру Виктору Орбану не понравились слова президента Украины Владимира Зеленского об атаках на нефтепровод "Дружба".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Орбан пригрозил Зеленскому "долговременными последствиями" после его слов о том, что "существование Дружбы зависит от позиции Венгрии".
По словам Орбана, "шантаж, бомбардировки и угрозы никого не введут в ЕС". Он добавил, что венгры "приняли правильное решение", блокируя евроинтеграцию Украины.
Ранее ВСУ осуществили очередные удары по нефтепроводу "Дружба" в Брянской области России, который поставляет нефть в Словакию и Венгрию.
Заявление Зеленского вызвало критику Будапешта и Братиславы, а украинские дипломаты советуют соседям избавиться от энергетической зависимости от РФ.
Удары по нефтепроводу "Дружба"
Напомним, что 13 и 18 августа ВСУ нанесли удары дронами по нефтепроводу "Дружба". В результате одной из атак на объекте возник пожар, из-за чего Россия полностью прекратила перекачку нефти.
21 августа украинские дроны совершили третью атаку по станции "Унеча", также являющейся частью нефтепровода. После этого прокачка нефти в Венгрию и Словакию остановилась, вызвав резкую реакцию Будапешта.