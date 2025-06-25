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Орбан відзначився цинічною заявою про присутність Зеленського на саміті НАТО

Середа 25 червня 2025 03:01
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Орбан відзначився цинічною заявою про присутність Зеленського на саміті НАТО Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, ніби кілька країн-членів НАТО не хочуть бачити президента України Володимира Зеленського на саміті в Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet.

"Американці, турки, словаки і ми ясно дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом із паном Зеленським, коли йдеться про НАТО", - цинічно заявив він.

Орбан підкреслив, що відсутність Зеленського на закритому засіданні лідерів НАТО, яке відбудеться 25 червня, є "чітким сигналом". Він сказав, що це "не збіг".

"У дипломатії питання не в тому, де ви є, а де вас немає. Це важливіше. І це саме той випадок", - додав Орбан.

Угорський прем'єр також зазначив, що в національних інтересах його країни не бути частиною будь-якого інтеграційного співтовариства з Україною, ані в НАТО, ані в ЄС.

Зеленський на саміті НАТО

Саміт НАТО стартував у Гаазі 24 червня. У західних ЗМІ раніше писали, президент України не братиме участі в засіданні лідерів. Це була поступка для президента США Дональда Трампа.

У Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп на полях саміту може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Інформацію про це підтвердив також глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Він обговорював це питання з держсекретарем США Марком Рубіо. За словами Єрмака, ключовою темою буде завершення війни.

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Володимир Зеленський НАТО Віктор Орбан
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