Орбан відзначився цинічною заявою про присутність Зеленського на саміті НАТО

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, ніби кілька країн-членів НАТО не хочуть бачити президента України Володимира Зеленського на саміті в Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Nemzet .

"Американці, турки, словаки і ми ясно дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом із паном Зеленським, коли йдеться про НАТО", - цинічно заявив він.

Орбан підкреслив, що відсутність Зеленського на закритому засіданні лідерів НАТО, яке відбудеться 25 червня, є "чітким сигналом". Він сказав, що це "не збіг".

"У дипломатії питання не в тому, де ви є, а де вас немає. Це важливіше. І це саме той випадок", - додав Орбан.

Угорський прем'єр також зазначив, що в національних інтересах його країни не бути частиною будь-якого інтеграційного співтовариства з Україною, ані в НАТО, ані в ЄС.