Орбан почав погрожувати Україні "силою" через нафтопровід "Дружба"

Зокрема, він вчергове повторив свою заяву щодо припинення поставок нафти "Дружбою" нібито через Україну, і наголосив, що жодних угод не буде.

"Не буде ніяких угод, ніяких компромісів. Ми силою зламаємо українську нафтову блокаду. Нафта Угорщини незабаром знову потече трубопроводом "Дружба", - зазначив угорський прем'єр.

Стратегія Орбана перед виборами

Гучні ворожі заяви Орбана на адресу України пов’язують із наближенням парламентських виборів в Угорщині. Зокрема, угорський прем'єр використовує образ "зовнішнього ворога" та іноземний тиск як частину передвиборчої стратегії.

Однак це йому не дуже допомагає - угорська опозиційна партія "Тиса" вперше суттєво обігнала правлячий "Фідес" Орбана. Відрив зріс до 12 відсоткових пунктів, тож 16-річне панування угорського прем'єра під загрозою.

Проблеми з "Дружбою"

Нагадаємо, наприкінці лютого Віктор Орбан провів розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. За його словами, обидва прем'єри не згодні з тим, що відновити роботу нафтопроводу "Дружба" неможливо через технічні проблеми.

Орбан зазначив, що з цієї причини Угорщина і Словаччина хочуть створити так звану "слідчу комісію" і вимагають у президента України Володимира Зеленського допуску на об'єкт.