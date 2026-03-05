Орбан начал угрожать Украине "силой" из-за нефтепровода "Дружба"

В частности, он в очередной раз повторил свое заявление о прекращении поставок нефти "Дружбой" якобы из-за Украины, и подчеркнул, что никаких соглашений не будет.

"Не будет никаких соглашений, никаких компромиссов. Мы силой сломаем украинскую нефтяную блокаду. Нефть Венгрии вскоре снова потечет по трубопроводу "Дружба", - отметил венгерский премьер.

Стратегия Орбана перед выборами

Громкие враждебные заявления Орбана в адрес Украины связывают с приближением парламентских выборов в Венгрии. В частности, венгерский премьер использует образ "внешнего врага" и иностранное давление как часть предвыборной стратегии.

Однако это ему не очень помогает - венгерская оппозиционная партия "Тиса" впервые существенно обогнала правящий "Фидес" Орбана. Отрыв вырос до 12 процентных пунктов, поэтому 16-летнее господство венгерского премьера под угрозой.

Проблемы с "Дружбой"

Напомним, в конце февраля Виктор Орбан провел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. По его словам, оба премьера не согласны с тем, что возобновить работу нефтепровода "Дружба" невозможно из-за технических проблем.

Орбан отметил, что по этой причине Венгрия и Словакия хотят создать так называемую "следственную комиссию" и требуют у президента Украины Владимира Зеленского допуска на объект.