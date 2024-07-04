Орбан після візиту в Київ поїде до Путіна в Москву, - ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, завтра, 5 липня, поїде до Москви, щоб зустрітись з диктатором Володимиром Путіним. Лише нещодавно він перебував з візитом у Києві .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорську службу " Радіо Свобода ".

Згідно з даними джерела в уряді Угорщини, Орбана також супроводжуватиме голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Петер Сійярто. Останній від початку повномасштабної війни в Україні вже п'ять разів відвідував Росію.

"Радіо Свобода" зазначає, що звернулось за коментарем до угорського уряду, але відповіді поки не отримало.

Візит Орбана до Києва

Вчора, 2 липня, Орбан уперше за більше ніж 10 років приїхав до Києва з візитом. Його візит був пов'язаний з тим, що Будапешт зараз головує в Європейському Союзі (ЄС).

Під час зустрічі з Зеленським обговорювали питання глобальної угоди про співпрацю між країнами. Орбан запропонував президенту України припинити вогонь перед початком мирних переговорів з Росією.

Як зазначив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, Угорщина не єдина країна, яка виступила з такою пропозицією. Зеленський вислухав Орбана, але представив свою точку зору у відповідь.